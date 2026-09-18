Jet Tempur F-16 Jatuh saat Latihan di Michigan, Area Radius 1 Mil Dievakuasi

JAKARTA - Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik Garda Nasional Udara Texas, jatuh saat menjalani misi pelatihan di Michigan, Amerika Serikat, Kamis 17 September 2026 sore, waktu setempat.

Pesawat tersebut jatuh sesaat sebelum pukul 14.00 waktu setempat di Green Lake Township. Pesawat diketahui sedang menjalankan misi pelatihan rutin dari Pusat Pelatihan Kesiapan Tempur Garda Nasional Udara di Alpena, Michigan.

Dilansir dari abcnews, Jumat (18/9/2026). Departemen Militer Texas menyebut, pesawat mengalami insiden saat menjalankan misi tersebut. Pilot berhasil melontarkan diri dari pesawat dan kemudian mendapat perawatan di rumah sakit terdekat.

Sheriff Grand Traverse Michael Shea mengatakan pilot dalam kondisi sadar dan dapat berbicara dengan petugas penegak hukum setelah dibawa ke rumah sakit.

Kepolisian Negara Bagian Michigan menyatakan tidak ada laporan mengenai korban luka lainnya akibat kecelakaan tersebut.