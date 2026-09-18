Korsel Tegas Tolak Kirim Pasukan ke Perang AS-Iran

JAKARTA - Korea Selatan menegaskan tidak akan mengerahkan pasukan militer, untuk terlibat dalam perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran.

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengatakan, negaranya tidak akan melakukan intervensi militer yang berpotensi menyeret Korea Selatan ke dalam konflik tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan Yonhap, Jumat (18/9/2026).

Meski menolak keterlibatan militer, Lee mengatakan, pemerintah tetap akan mengambil langkah terbatas untuk melindungi kapal-kapal dagang Korea Selatan serta memastikan jalur transportasi minyak tetap aman.

Sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan publik, dan munculnya sejumlah aksi protes terkait kemungkinan pengerahan militer Korea Selatan ke kawasan Selat Hormuz.

Pemerintah Korea Selatan sebelumnya menghadapi perhatian publik terkait keamanan jalur pelayaran, dan pasokan energi negaranya di tengah konflik yang melibatkan AS dan Iran.

(Awaludin)

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