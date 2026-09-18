Penembakan Kembali Terjadi di Sekolah Filipina, 2 Siswa Tewas dan 7 Luka-Luka

MANILA - Setidaknya dua orang tewas, termasuk pelaku penembakan, dan tujuh orang lainnya terluka dalam insiden penembakan di sebuah sekolah menengah di Filipina selatan pada Jumat (18/9/2026), menurut laporan media setempat.

Kedua korban tewas tersebut dilaporkan merupakan siswa, termasuk pelaku penembakan.

Peristiwa penembakan itu terjadi di Banga National High School di Banga, Cotabato Selatan, menurut Departemen Pendidikan Filipina (DepEd).

Kegiatan belajar-mengajar di semua tingkat pendidikan di wilayah Banga segera dihentikan menyusul insiden tersebut, demikian pernyataan Kantor Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Kota Banga.

Pejabat pendidikan berupaya memverifikasi rincian kejadian.