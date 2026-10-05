Legislator Dapot Hutagalung Dorong Perda Jaminan Sosial Lindungi Ekonomi Keluarga di Bengkalis

BENGKALIS - Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan atau kehilangan nyawa, dampaknya tidak berhenti pada pekerja itu sendiri. Keluarga yang menggantungkan kehidupan pada penghasilannya dapat ikut menghadapi persoalan ekonomi.

Karena itu, perlindungan terhadap pekerja dinilai tidak semestinya baru dipersiapkan setelah risiko terjadi. Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Minggu (4/10/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapot Hutagalung, yang juga Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bengkalis, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis David sebagai narasumber.

Di hadapan masyarakat, Dapot menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar persoalan kepesertaan atau administrasi, tetapi menyangkut perlindungan ekonomi keluarga ketika pekerja menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya.

“Jangan sampai kita baru berbicara tentang jaminan sosial setelah seorang pekerja mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Perlindungan harus disiapkan sejak awal, karena kita tidak pernah tahu kapan risiko itu datang,” ujar Dapot usai acara.