Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Berantas Kampung Narkoba di Wilayahnya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk memetakan serta menindak tegas kampung-kampung narkoba dan jaringan bandar yang beroperasi di wilayah masing-masing.

“Saya telah menginstruksikan seluruh Kapolda untuk melakukan pemetaan terhadap kampung-kampung narkoba di wilayahnya, begitu pula terhadap bandar-bandar yang selama ini beroperasi di masing-masing daerah,” kata Suyudi di Gedung Kementerian Hukum, Kamis (15/10/2026).

Suyudi mengungkapkan, jajaran Kapolda sudah mulai bergerak melakukan penindakan terukur di sejumlah kawasan yang terindikasi menjadi pusat peredaran gelap narkotika.

“Para Kapolda sudah mulai melakukan penindakan di kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya masing-masing, termasuk Kampung Ambon, Kampung Bahari, dan kawasan lainnya,” tegasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.