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Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Berantas Kampung Narkoba di Wilayahnya

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |13:23 WIB
Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Berantas Kampung Narkoba di Wilayahnya
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. (Foto: Yuwantoro/IMG)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk memetakan serta menindak tegas kampung-kampung narkoba dan jaringan bandar yang beroperasi di wilayah masing-masing.

“Saya telah menginstruksikan seluruh Kapolda untuk melakukan pemetaan terhadap kampung-kampung narkoba di wilayahnya, begitu pula terhadap bandar-bandar yang selama ini beroperasi di masing-masing daerah,” kata Suyudi di Gedung Kementerian Hukum, Kamis (15/10/2026).

Suyudi mengungkapkan, jajaran Kapolda sudah mulai bergerak melakukan penindakan terukur di sejumlah kawasan yang terindikasi menjadi pusat peredaran gelap narkotika.

“Para Kapolda sudah mulai melakukan penindakan di kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya masing-masing, termasuk Kampung Ambon, Kampung Bahari, dan kawasan lainnya,” tegasnya.

(Rahman Asmardika)

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