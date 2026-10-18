Demo Ricuh Prancis, Massa Melakukan Penjarahan hingga Gedung Kantor Pariwisata Dibakar

PARIS – Ratusan ribu orang berkumpul di Paris dan kota-kota lain dalam aksi protes yang menyatukan para pelajar, guru, serikat pekerja, serta kelompok ‘rompi kuning’. Massa menuntut reformasi di Prancis.

Demonstrasi juga berlangsung di berbagai wilayah di negara tersebut sebagai bentuk protes terhadap penurunan standar pendidikan dan biaya hidup.Sementara itu, sebuah kantor pariwisata dibakar di Lyon di tengah gelombang protes besar yang melanda Prancis.

Melansir Aljazeera, Minggu (18/10/2026), Marianne, patung yang melambangkan Republik Prancis, berdiri menjulang di Place de la République, Paris, dengan mengenakan rompi kuning.

Di bagian dasar monumen tersebut, wajah tiga sosok alegoris yang melambangkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan tampak dihiasi guratan air mata berwarna hitam. Di atasnya, tabung gas air mata melesat di udara, memenuhi alun-alun tersebut dengan asap.

Pengunjuk rasa yang sebagian besar merupakan kaum muda, berkumpul di jantung ibu kota Prancis. Aksi ini menjadi babak terbaru dari sebuah gerakan yang telah mengguncang Prancis hingga ke sendi-sendinya selama lebih dari sebulan terakhir.

Melansir AFP, sebuah toko produk perawatan kulit di dekat alun-alun Place de la Republique jadi sasaran para penjarah. Mereka lalu melemparkan produk-produk ke luar. Tak hanya itu, sebuah toko handphone juga jadi sasaran.

Demonstrasi tersebut dipelopori oleh para pelajar yang menuntut reformasi pendidikan, namun dengan cepat meluas menjadi wadah untuk menyuarakan kemarahan yang kian memuncak terkait buruknya layanan publik, meningkatnya biaya hidup, serta masa depan yang terasa semakin sulit untuk digapai.

“Semua orang berkumpul untuk meminta pemerintah kali ini dengan tegas agar benar-benar mendengarkan kami, karena apa yang terjadi saat ini sungguh tidak bisa dibiarkan,” ujar seorang siswi SMA yang meminta identitasnya dirahasiakan, seraya mengangkat kepalan tangannya ke udara.