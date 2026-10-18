Lake District yang Menarik dan Bayangan Danau Toba

Penulis: Latief Siregar (Traveler)

BEGITU tiba di Lake District, saya langsung teringat Danau Toba. Ada sesuatu yang terasa akrab: air yang membentang di antara perbukitan hijau, udara dingin, jalan berkelok, dan lanskap yang membuat kita tanpa sadar memperlambat langkah. Bedanya, saya sedang berada di Cumbria, Inggris. Bukan di Samosir.

Kami tinggal di sebuah RB&B di Newton-in-Cartmel, desa kecil sekitar 45 menit berkendara dari Lancaster. Waktu yang hampir sama jika ingin ke Windermere, tempat utama menjelajahi Lake District. Perjalanan menuju Lake District sudah menjadi bagian dari pengalaman: jalan kecil yang membelah hamparan hijau, rumah-rumah batu, bukit dan sesekali pemandangan danau yang muncul di kejauhan.

Kami menggunakan mobil, bukan karena transportasi umum yang menjadi khas Inggris tidak ada. Ternyata setiap hari Minggu, bis yang melintasi desa kami tinggal tidak beroperasi.

Windermere bisa dicapai dengan kereta api. Tetapi dari penginapan harus naik dari stasiun Lancaster. Itu memutar, karena secara geografis, Newton in Cartmel ada di tengah-tengah antara Lancaster dan Windermere.

Kota kecil Windermere layaknya kota-kota di Inggris. Deratan toko dan cafe membelah pusat kota, ada gereja. Istimewanya kota ini berada di sisi danau. Halte bis bersisian dengan pelabuhan kapal wisata yang siap membawa berkeliling Taman Nasional Lake District, situs warisan dunia Unesco.

Ada bermacam kategori cruising yang bisa dipilih sesuai durasi dan tujuan. Pengunjung bisa melihat desa, kereta uap kuno, juga museum motor dan mobil tua. Bisa juga memilih rute yang singgah di kastil kuno, taman luas, dan jalur hiking dan sepeda gunung.