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Kebakaran Besar di Pangkalan Militer Kanada Tewaskan 7 Orang, Picu Kode Oranye

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |17:57 WIB
Kebakaran Besar di Pangkalan Militer Kanada Tewaskan 7 Orang, Picu Kode Oranye
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EDMONTON — Kebakaran besar melanda sebuah pangkalan militer di Provinsi Alberta, Kanada, mengakibatkan setidaknya tujuh orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, menurut laporan media setempat yang mengutip sejumlah sumber.

Kebakaran tersebut terjadi pada Sabtu (17/10/2026) di area pelatihan Pangkalan Angkatan Bersenjata Kanada (Canadian Forces Base/CFB) Wainwright, yang terletak sekitar 200 kilometer di sebelah tenggara Edmonton.

Menteri Pertahanan Kanada, David McGuinty, mengonfirmasi adanya korban jiwa dan luka-luka, tetapi tidak merinci jumlah korban maupun penyebab pasti kebakaran tersebut.

"Saya tidak ingat pernah ada kejadian seperti ini dalam waktu dekat," ujar McGuinty kepada wartawan, sebagaimana dilansir RT. "Ini adalah situasi yang sangat dinamis dan sensitif."

Anggota Parlemen untuk wilayah Alberta, Dane Lloyd, menyatakan bahwa ia telah menerima laporan mengenai "jumlah korban yang signifikan" menyusul terjadinya ledakan dan kebakaran di pangkalan tersebut.

Berdasarkan keterangan sejumlah sumber Angkatan Bersenjata Kanada yang dikutip oleh Global News, sebuah latihan dengan amunisi tajam mengenai jalur pipa atau sumur gas di dalam pangkalan sekitar pukul 16.00 waktu setempat, yang kemudian memicu ledakan besar.

Menurut pihak berwenang setempat, angin kencang mendorong kobaran api hingga melampaui perimeter pangkalan. Petugas pemadam kebakaran dari berbagai wilayah berupaya memadamkan api di area antara instalasi militer itu dan Kota Wainwright di dekatnya, dibantu oleh personel militer serta paramedis.

Protokol tanggap bencana "Kode Oranye" diaktifkan di Edmonton untuk menangani lonjakan jumlah pasien yang dirujuk dari Wainwright.

 

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