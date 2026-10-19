2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Minta KSP Listyo Kawal Program Prioritas

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, KSP melaporkan secara langsung perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah kepada Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo memberikan arahan terkait pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional serta penanganan berbagai isu strategis,” tulis Seskab Teddy.

Menjelang dua tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program strategis.

“Menjelang dua tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan KSP untuk terus mengawal pelaksanaan program strategis agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Diketahui, pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo genap dua tahun.

(Arief Setyadi )

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