Presiden Prabowo Mendadak Panggil Kepala BRIN ke Istana, Ada Apa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026) malam.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, Arif yang mengenakan batik cokelat tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 18.23 WIB. Ia mengaku baru saja menerima instruksi pemanggilan dari Presiden beberapa menit sebelum kedatangannya.

“Dadakan. Baru beberapa menit yang lalu dipanggil Pak Presiden,” kata Arif setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Arif mengaku belum mengetahui secara pasti agenda spesifik dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo. “Belum,” ujarnya singkat.

Ketika kembali ditanya mengenai dokumen atau laporan yang dibawanya, Arif meminta awak media untuk menunggu hingga pertemuannya dengan Presiden usai.

“Nanti. Sekarang sudah ditunggu Pak Presiden. Setelah ini ya, (hasil) pertemuan nanti kita sampaikan,” tuturnya.

Ia juga belum memberikan komentar saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan pemanggilannya berkaitan dengan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

(Rahman Asmardika)

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