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Serangan Drone Hantam Pasar Abyei, 153 Orang Tewas 

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |10:48 WIB
Serangan Drone Hantam Pasar Abyei, 153 Orang Tewas 
Ilustrasi ledakan akibat serangan drone (Foto: Ist)
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SUDAN — Serangan pesawat nirawak atau drone menghantam Pasar Amiet di Abyei, wilayah perbatasan yang diperebutkan Sudan dan Sudan Selatan. Serangan tersebut mengenai depot bahan bakar di dekat pasar, menewaskan sedikitnya 153 orang dan memicu kebakaran hingga Selasa 20 Oktober 2026.

Menteri Informasi sementara pemerintahan Abyei, Yohanna Akol Ngor, menuding militer Sudan atas serangan yang terjadi pada Senin 19 Oktonber tersebut. Pasar Amiet diketahui terletak di sebelah utara Kota Abyei.

“Kami telah mencatat 153 kematian,” kata Akol melansir France24, Rabu (21/10/2026).

Ia mengatakan, jumlah korban tewas masih berpotensi bertambah seiring api yang terus berkobar. Hingga kini, motif serangan tersebut belum diketahui. 

Sejauh ini belum ada konfirmasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara militer Sudan belum memberikan keterangan. 

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Topik Artikel :
perang Sudan Konflik Sudan sudan
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