2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Hari Ini

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Prabowo.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengonfirmasi Sidang Kabinet Paripurna akan berlangsung pada Rabu sore.

"Besok (hari ini, red) sidang paripurna. Paripurna. Jam 3an," ujar Brian, Selasa 20 Oktober 2026.

Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut Sidang Kabinet Paripurna akan digelar pada pukul 15.00 WIB.

"Besok (hari ini, red) Sidang Kabinet Paripurna. Jam 3 sore," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

(Arief Setyadi )

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