Soal Rapor Kinerja Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Pakai Gestur 'Love Sign'

JAKARTA - Rocky Gerung terlihat hadir dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Rocky menyebut sidang kabinet tersebut penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan setelah dua tahun berjalan.

"Urgensinya karena 2 tahun jadi harus dievaluasi," kata Rocky saat ditemui di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta.

Saat ditanya mengenai nilai atau rapor yang diberikan terhadap kinerja pemerintah, Rocky tidak menyebutkan angka secara langsung.

Alih-alih memberikan nilai dalam bentuk angka, Rocky justru merespons dengan gestur hati menggunakan ibu jari dan telunjuknya.

"Dan saya kasih nilai..." ucap Rocky seraya tersenyum dan membentuk simbol hati dengan jarinya.

(Awaludin)

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