Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Rapor Kinerja Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Pakai Gestur 'Love Sign'

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |15:38 WIB
Soal Rapor Kinerja Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Pakai Gestur 'Love Sign'
Anggota Wantimpres, Rocky Gerung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rocky Gerung terlihat hadir dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Rocky menyebut sidang kabinet tersebut penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan setelah dua tahun berjalan.

"Urgensinya karena 2 tahun jadi harus dievaluasi," kata Rocky saat ditemui di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta.

Saat ditanya mengenai nilai atau rapor yang diberikan terhadap kinerja pemerintah, Rocky tidak menyebutkan angka secara langsung.

Alih-alih memberikan nilai dalam bentuk angka, Rocky justru merespons dengan gestur hati menggunakan ibu jari dan telunjuknya.

"Dan saya kasih nilai..." ucap Rocky seraya tersenyum dan membentuk simbol hati dengan jarinya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/337/3249291//mobil_maung-rAhu_large.jpg
Ramai-Ramai Menteri Naik Maung Datang ke Sidang Kabinet 2 Tahun Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249247//luhut-BLZA_large.png
Prabowo Setuju Ubah Definisi Korupsi Bukan Kerugian Negara, Singgung Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249175//anggota_den-VLsJ_large.jpg
2 Tahun Pemerintahan Prabowo, DEN Sebut Ekspor Hilirisasi Melesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/337/3249171//prabowo-i0Uk_large.jpg
2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249170//presiden_prabowo-3cAm_large.jpg
Prabowo Bakal Luncurkan Perlinsos Digital 10 November 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249157//den-tGeD_large.png
DEN: Kualitas MBG Sangat Baik, 95 Persen Siswa Makin Semangat Belajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement