Beberkan Bukti, Pakar Forensik Ungkap Jeffrey Epstein Kemungkinan Dibunuh Bukan Bunuh Diri

JAKARTA — Jeffrey Epstein, seorang terpidana pelanggar kejahatan seksual yang ditemukan tewas di penjara, kemungkinan diserang dan dibunuh, demikian diungkap pakar forensik Amerika Serikat, Michael Freeman. Pernyataan Freeman ini bertentangan dengan keterangan resmi yang menyebutkan bahwa Epstein melakukan bunuh diri di selnya.

Jenazah Epstein ditemukan di selnya di Metropolitan Correctional Center, New York, pada 10 Agustus 2019, saat ia tengah menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks. Pemeriksa medis menyatakan kematiannya sebagai tindakan bunuh diri dengan cara gantung diri. Namun, pihak-pihak yang skeptis tetap meyakini bahwa pria berusia 66 tahun yang tercoreng reputasinya itu dibunuh untuk menutupi keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh dalam kasusnya.

CBS News melaporkan pada Senin (16/11/2026) bahwa Freeman, seorang profesor kedokteran forensik sekaligus pemimpin redaksi Journal of Forensic and Legal Medicine, menyimpulkan bahwa kematian tersebut merupakan pembunuhan. Kesimpulan ini diambil setelah ia meninjau catatan autopsi dan foto-foto yang sebelumnya tidak dipublikasikan, yang diberikan oleh saudara laki-laki Epstein.

“Cedera-cedera yang didokumentasikan oleh pemeriksa medis tidak sesuai dengan kasus bunuh diri dengan cara gantung diri. Selain itu, cedera-cedera yang mungkin disebabkan oleh hal lain—seperti pergulatan fisik atau penyerangan—justru diabaikan begitu saja,” ujar Freeman kepada CBS News.

Pakar forensik tersebut mengungkapkan bahwa, antara lain, ia menemukan bekas kedua pada luka akibat jeratan di leher Epstein, tepat di bawah bekas yang pertama. Ia berpendapat bahwa dalam kasus gantung diri, tidak mungkin muncul “bekas yang posisinya lebih rendah. Sekalipun jeratan tersebut dibuat dengan dua simpul, kedua simpul itu akan tetap mengarah ke titik tempat jeratan diikat, karena itulah titik tumpunya.”

Freeman juga menyatakan bahwa ia telah membuat model 3D berdasarkan keterangan petugas pemasyarakatan Michael Thomas, yang mengaku menemukan jenazah Epstein dalam posisi tergantung pada tiang ranjang dengan menggunakan seprai. Menurut Freeman, model tersebut menunjukkan adanya “terlalu banyak cedera lain pada tubuh Epstein yang tidak dapat dijelaskan oleh tindakan bunuh diri dengan cara gantung diri.”