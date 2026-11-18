Pesawat Militer Rusia Jatuh, 17 Orang Tewas

RUSIA - Pesawat angkut militer An-12 jatuh di permukiman Yagunovo di wilayah Kemerovo, Rusia, pada Selasa 17 November 2026. Menurut laporan otoritas setempat, 17 orang tewas.

Penyebab kecelakaan tersebut belum diungkap. Melansir militarnyi, Angkatan Bersenjata Rusia mengoperasikan pesawat angkut militer An-12 di Angkatan Udara dan penerbangan angkatan laut untuk mengangkut personel, kargo, dan peralatan jarak menengah.

Selain pesawat angkut standar, Rusia juga mengoperasikan versi khusus, termasuk pesawat perang elektronik An-12PP dan pesawat pencarian dan penyelamatan An-12PS.

Adapun Antonov An-12 adalah pesawat angkut militer turboprop bermesin empat rancangan Soviet yang dikembangkan pada 1950-an. Pesawat ini telah banyak digunakan untuk mengangkut pasukan, peralatan militer, dan kargo.



(Arief Setyadi )

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