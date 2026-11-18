Jaringan Komunikasi Rahasia Intelijen AS Lumpuh, Kena Serangan Siber?

AS - Jaringan komunikasi rahasia tingkat tinggi yang digunakan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) untuk komunikasi internal dilaporkan mengalami gangguan. Informasi tersebut disampaikan oleh enam orang yang mengetahui persoalan tersebut.

Jaringan yang dikenal dengan nama NSANet itu memungkinkan para pegawai NSA berkomunikasi secara internal mengenai informasi rahasia. Meski demikian, hingga kini belum ditemukan bukti adanya serangan siber yang menyebabkan gangguan tersebut.

Menurut sejumlah sumber, NSA memberlakukan pengaturan jadwal kedatangan pegawai secara bertahap seiring upaya lembaga tersebut untuk memahami cakupan gangguan. Namun, pada Selasa 17 November 2026 malam, NSA kembali menerapkan jadwal kerja normal.

“Badan Keamanan Nasional (NSA) mengalami penurunan kinerja sementara selama pemeliharaan rutin terjadwal,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Selasa sore, melansir CNN.

“Meskipun beberapa sistem internal terpengaruh, kemampuan yang sangat penting untuk misi tetap beroperasi penuh dan kemampuan kami untuk mempertahankan keamanan nasional terus berlanjut. Infrastruktur NSA dirancang dengan beberapa lapisan redundansi untuk mempertahankan operasi selama pemeliharaan yang direncanakan atau kejadian tak terduga,” imbuhnya.

Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan bahwa proses pemulihan jaringan masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai.

Sementara itu, Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton mengatakan pada Selasa sore gangguan di NSA disebabkan penerapan patch perangkat lunak untuk mengatasi kerentanan perangkat lunak utama yang ditemukan pada bulan sebelumnya.