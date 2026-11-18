Pria Pakistan Dipenjara 27 Tahun Gegara Rencanakan Pembunuhan Donald Trump

AS - Asif Merchant (48), pria asal Pakistan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara karena merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Rencana tersebut diduga berkaitan dengan aksi balas dendam atas pembunuhan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Qassem Soleimani pada Januasi 2020.

Departemen Kehakiman AS menyebutkan, Merchant telah dinyatakan bersalah atas upaya melakukan tindakan terorisme yang melampaui batas negara dan pembunuhan berencana, pada Selasa (17/11/2026), melansir Aljazeera. Pengadilan federal di Brooklyn memutuskan Merchant berupaya menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh seorang politisi atau pejabat pemerintah di AS.

Merchant yang ditangkap pada Juli 2024 bersaksi bahwa dirinya dipaksa terlibat dalam rencana tersebut demi melindungi keluarganya di Teheran dari IRGC. Dia juga mengatakan tidak pernah menerima perintah untuk membunuh orang tertentu, menurut laporan kantor berita AFP.

Rencana pembunuhan tersebut disebut sebagai aksi balasan atas serangan udara AS yang menewaskan Qassem Soleimani pada Januari 2020.

(Arief Setyadi )

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