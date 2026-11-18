Update! Korban Tewas Pesawat Militer Rusia Jatuh di Siberia Capai 19 Orang

JAKARTA - Kecelakaan pesawat kembali terjadi di Rusia. Sebuah pesawat angkut militer jenis Antonov An-12 jatuh di wilayah Kemerovo, Siberia barat, Selasa. Insiden tersebut menewaskan seluruh 19 orang yang berada di dalam pesawat.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat menjalani penerbangan terjadwal. Pesawat dilaporkan jatuh di kawasan tak berpenghuni sehingga tidak menimbulkan korban di darat.

Dikutip dari kantor berita Rusia, TASS, Gubernur Kemerovo melaporkan insiden penerbangan tersebut terjadi di dekat Desa Yagunovo sekitar pukul 09.38 waktu setempat.

Seluruh 19 orang di dalam pesawat, termasuk awak, dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada korban selamat dalam kecelakaan tersebut.

Dugaan awal, kecelakaan dipicu kerusakan teknis pada pesawat. Namun, penyebab pasti insiden itu masih belum diketahui dan menunggu hasil penyelidikan.