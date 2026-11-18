AS Gempur Pulau Qeshm Setelah Iran Serang Sistem Radar di Bahrain

WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) pada Selasa (17/11/2026), melancarkan sejumlah serangan di Pulau Qeshm, Iran bagian selatan, yang terletak di Selat Hormuz, menurut seorang pejabat setempat. Serangan ini diklaim sebagai tanggapan atas aksi militer Iran terhadap sistem radar AS di Bahrain beberapa hari terakhir.

"Serangan Amerika terhadap beberapa lokasi di Pulau Qeshm tidak menimbulkan kerusakan pada area permukiman, komersial, maupun infrastruktur," ujar Ahmad Nafisi, Wakil Gubernur Provinsi Hormozgan di wilayah selatan, sebagaimana dikutip oleh kantor berita resmi IRNA.

"Situasi di Pulau Qeshm terkendali, dan seluruh badan bantuan, layanan, serta instansi eksekutif berada dalam status siaga penuh," tambahnya. Sementara itu, IRNA melaporkan bahwa suara lima hingga enam ledakan terdengar di Qeshm pada Selasa malam.

Sebelumnya pada hari yang sama, Garda Revolusi Iran menyatakan telah melancarkan serangan pesawat nirawak (drone) yang menyasar sistem radar milik Amerika Serikat di Bahrain.

"Drone tempur milik Garda Revolusi melakukan operasi presisi pagi ini, dengan target sistem radar yang dioperasikan oleh pasukan AS di Pangkalan Udara Sheikh Isa, Bahrain," tulis Sepah, situs berita milik Garda Revolusi. Ditambahkan pula bahwa serangan tersebut merupakan tanggapan atas "pelanggaran berulang terhadap wilayah udara Iran oleh drone militer AS".

Sejak pecahnya perang di Timur Tengah pada akhir Februari, Teheran berupaya membatasi lalu lintas melalui jalur perairan strategis tersebut, dengan bersikeras agar kapal-kapal hanya menggunakan rute yang diizinkan oleh negara itu. Teheran pun secara berkala menargetkan kapal-kapal yang melintas tanpa izin mereka.