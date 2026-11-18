China Luncurkan Fase Baru Kampanye Antikorupsi, Pejabat Tinggi hingga Jenderal Militer Ikut Disikat

JAKARTA - China telah meluncurkan fase baru yang luas dalam kampanye antikorupsinya, yang menandakan bahwa jabatan politik tinggi maupun prestise militer tidak memberikan perlindungan apa pun terhadap mekanisme pendisiplinan Beijing yang kian diperluas. Menyusul sidang pleno kelima Komite Sentral ke-20 Partai Komunis China (PKC) akhir bulan lalu, pihak berwenang telah bergerak cepat untuk menindak tokoh-tokoh berpangkat tinggi di dalam partai, badan usaha milik negara, serta angkatan bersenjata.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) baru-baru ini mengonfirmasi pengakhiran mandat sembilan anggota legislatif nasional, dengan mencopot empat pejabat secara resmi dan menerima pengunduran diri lima pejabat lainnya. Langkah ini merupakan perwujudan dari komitmen yang ditegaskan kembali dalam sidang pleno PKC untuk menerapkan tata kelola internal yang ketat dan akuntabilitas, yang kini diwujudkan melalui tindakan tegas terhadap sejumlah tokoh penting.

Dilansir Nepal Aaja, Rabu, (18/11/2026) di antara empat pejabat yang diberhentikan dari badan legislatif tersebut terdapat Ye Jianchun, mantan wakil sekretaris Komite Provinsi PKC Jiangxi sekaligus gubernur Jiangxi, serta He Xiong, mantan wakil sekretaris jenderal pemerintah provinsi Henan. Pihak berwenang juga mencopot Ji Tao, sekretaris partai sekaligus manajer umum Hunan China Tobacco Industry, serta Huang Yi, ketua Sichuan Tianfu Bank.

Sementara itu, lima anggota legislatif yang pengunduran dirinya diterima mencakup Xu Renbiao, mantan wali kota Zhoushan di Provinsi Zhejiang, serta empat perwira militer senior. Keempat tokoh militer tersebut—Zhang Gong, Guo Jianjun, Wu Yuhong, dan Meng Qingbin—dilaporkan semuanya berpangkat mayor jenderal.

Keempat perwira ini sebelumnya memegang jabatan kunci di Angkatan Laut, Pasukan Roket, komando militer provinsi, dan Polisi Bersenjata Rakyat. Kepergian mereka yang tiba-tiba dari NPC telah memicu spekulasi luas bahwa penyelidikan disipliner yang sedang berlangsung akan segera berujung pada berakhirnya karier militer aktif mereka.