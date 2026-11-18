Iran Klaim Hantam Pangkalan di Kuwait, Sasar Sistem Rudal dan Drone AS

TEHERAN - Militer Iran pada Rabu, (18/11/2026) menyatakan bahwa pesawat nirawak (drone) mereka telah menyerang sistem pertahanan udara Patriot serta platform peluncuran drone dan rudal milik militer Amerika Serikat (AS) di Pangkalan Udara Ali Al Salem, Kuwait, menurut laporan media setempat. Pernyataan tersebut muncul setelah militer Kuwait menginformasikan bahwa sistem pertahanan udara mereka tengah berupaya menangani drone-drone yang dianggap “bermusuhan” pada Rabu pagi.

Staf Umum Angkatan Bersenjata Kuwait menyatakan bahwa ledakan apa pun yang terdengar di negara tersebut kemungkinan disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang mencegat serangan-serangan itu.

Pada Selasa, (17/11/2026) Amerika Serikat melancarkan sejumlah serangan ke Pulau Qeshm, Iran, menyusul pencegatan terhadap drone-drone Iran yang menyasar sistem radar yang dioperasikan AS di Bahrain—sebuah tindakan yang dilakukan sebagai respons atas dugaan pelanggaran wilayah udara.

Anggota parlemen Iran peringatkan adanya respons terhadap serangan nuklir

Anggota parlemen Iran, Mohammad Reza Mohseni Sani, pada Selasa memperingatkan bahwa Teheran akan memberikan respons “pada tingkat yang sama” jika Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir terhadap Iran.

Mohseni Sani, yang merupakan anggota komite keamanan nasional parlemen, mengatakan kepada situs berita Iran, Khabarfoori, bahwa negaranya telah bersiap menghadapi kemungkinan serangan militer.

Ia menyatakan bahwa tindakan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat segala skenario tidak bisa dikesampingkan.

Anggota parlemen tersebut juga mengungkapkan keraguan mengenai prospek tercapainya kesepakatan dengan Washington. Ia mengatakan bahwa diplomasi bergantung pada perubahan sikap AS serta kesadaran bahwa melanjutkan perang tidak akan membuahkan hasil apa pun.