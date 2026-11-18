Disambut Xi Jinping, Prabowo Hadiri Jamuan Makan Malam KTT APEC di Shenzhen

Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Xi Jinping dan Ibu Negara Peng Liyuan saat menghadiri jamuan makan malam KTT APEC di Shenzhen, China.

SHENZHEN – Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-33 di Shenzhen, China, Rabu (18/11/2026) malam. Kehadiran Kepala Negara disambut hangat secara langsung oleh Presiden China Xi Jinping beserta sang istri, Peng Liyuan.

Prabowo terlihat turun dari mobil yang membawanya ke tempat acara setelah kedatangan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah beserta putranya, Pangeran Abdul Mateen. Menyusul setelah Prabowo, Perdana Menteri Kanada Mark Carney turut tiba di lokasi.

Rangkaian kedatangan para pemimpin dunia terus berlanjut. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hadir setelah PM Mark Carney. Sejumlah pemimpin lain, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, juga tampak hadir dalam acara bergengsi tersebut.

Pada malam itu, Prabowo tampil elegan mengenakan setelan jas berwarna hitam, dasi biru, dan peci hitam yang menjadi ciri khas pemimpin Indonesia. Setibanya di lokasi, ia berjalan sembari memberikan salam kehormatan, melewati para pemain musik yang disiapkan khusus untuk menyambut tamu-tamu negara.

Di titik penyambutan utama, Prabowo langsung disambut dan berjabat tangan akrab dengan Xi Jinping beserta istri. Mereka kemudian melangsungkan sesi foto bersama. Momen serupa juga diikuti oleh para pemimpin negara lain yang hadir, seperti Trump, Putin, hingga Lee Jae-myung.