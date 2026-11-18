Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Indonesia–China Senilai Lebih dari Rp1.300 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pertukaran MoU kerjasama lintas sektor antara Indonesia dan China.

SHENZHEN – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pertukaran nota kesepahaman (MoU) dan penguatan komitmen investasi strategis antara Indonesia dan China di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Rabu (18/11/2026). Nilai keseluruhan kesepakatan lintas sektor tersebut mencapai sekitar USD71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun.

Rangkaian kerja sama meliputi pengembangan smart city, manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan teknologi coal-to-ethanol. Kerja sama tersebut melibatkan Danantara Indonesia, sejumlah badan dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan dan konsorsium asal China.

Kesepakatan pertama adalah pengembangan 10 lokasi awal future smart city antara PT Kota Masa Depan Indonesia (Danantara) dan konsorsium yang dipimpin Shaanxi dengan nilai investasi sekitar USD50 miliar.

“Itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Selain itu, dilakukan penguatan komitmen Hisense di Indonesia yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Danantara, mencakup pembangunan laboratorium riset dan pengembangan bersama, pengembangan talenta, serta manufaktur peralatan rumah tangga. Komitmen investasi pada sektor teknologi dan manufaktur tersebut mencapai sekitar USD10 miliar.

Kerja sama berikutnya berupa penguatan kemitraan pembiayaan infrastruktur antara Danantara dan konsorsium yang dipimpin State Development and Investment Corporation (SDIC) dengan nilai sekitar USD10 miliar.