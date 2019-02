Dari kiri: Corporate Communications BMW Group Indonesia Ismail Ashlan, Head of Financial Services BMW Indonesia Yonathan Bhakti, President BMW Car Clubs Indonesia Asido Regazzoni, dan Vice President of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania, saat berbincang usai peluncuran Kampanye Corporate Social Responsibility Care4Water dan BMW Exhibition 2019 di Jakarta, Jumat 15 Februari 2019. Konsep Care4Water yakni mendonasikan filter air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana tahun ini BMW Indonesia akan menyumbangkan satu unit filter air bersih dari setiap penjualan satu unit kendaraan di BMW Exhibition.

(jul)