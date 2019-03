Head of MINI Asia Kidd Yam (kanan) berbincang dengan President Director PT Maxindo International Nusantara Indah Joe Surya (kedua kanan), Vice President Corporate Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (kiri) dan Director PT Maxindo International Nusantara Indah Nyoman Tresna, saat peresmian MINI Maxindo Pop-up store dan peluncuran New MINI 3-Door Black Edition di Trans Studio Mall, Bandung, Jawa Barat, Selasa 5 Maret 2019. MINI 3-Door Black Edition merupakan edisi individual eksklusif diproduksi dengan jumlah terbatas sebanyak enam unit yang memiliki eksterior lebih gelap, panorama glass roof, wireless charging dan mobil ini dijual dengan harga Rp770 juta of the road.

(jul)