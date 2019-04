Pengunjung melihat kabin depan dari The All New BMW X-5.

Pengunjung berswafoto saat Launching The All New BMW X-5 di Jakarta, Kamis 11 April 2019.

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan berbincang dengan Head of Treasures Sales and Distributions PT Bank DBS Indonesia Melfrida Waty Gultom.

Launching The All New BMW X-5 di Jakarta, Kamis 11 April 2019.

Demi mewujudkan misi "Live More, Bank Less" Bank DBS Indonesia memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menikmati hidup dengan berpetualang tanpa hambatan bersama The All New BMW X-5.

Launching The All New BMW X-5 di Jakarta, Kamis 11 April 2019.