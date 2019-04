Dari kiri, Deputy Director, Marketing Communication, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Hari Arifianto, Deputy Director Sales Operations & Product Management, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Kariyanto  Hardjosoemarto, President DIrector, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Roelof Lamberts dan Department Manager Public Relations Dennis Kadaruskan berfoto didepan Mobil Mercedes-Benz The New B-Class dalam pameran Indonesia International Motor Show 2019 di JI Expo, Kenayoran, Jakarta, Kamis 25 April 2019. Mercedes-Benz B-Class terbaru yang menghadirkan nuansa sporty dalam aspek Sports Tourer. Nuansa sporty menghasilkan tampilan yang lebih dinamis dibanding pendahulunya dan meningkatkan kelincahan mengemudi sambil menawarkan kenyamanan dan ruang yang lebih lapang. The New B-Class dijual dengan harga Rp.679.000.000 off the road.

(hyo)