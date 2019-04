Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro, President Director PT MMKSI Naoya Nakamura, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Michimasa Kono dan Director of Product Strategy Division PT MMKSI Ryoichi Inaba berfoto didepan mobil Mitsubishi XPANDER Limited Edition di Pameran IIMS 2019 di Jakarta, Kamis 25 April 2019. PT MMKSI meluncurkan Mitsubishi Xpander Limited Edition yang hanya dijual sebanyak 1.000 unit. Xpander Limited Edition ini berbasis atau dikembangkan dari varian Ultimate, yang mana Mitsubishi memberikan sedikit sentuhan pada bagian eksterior dan interiornya. Selain itu diluncurkan mobil Mitsubishi Xpander yang diubah dengan konsep reli dan bernama Mitsubishi Xpander AP4 Concept.









(hyo)