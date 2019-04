Dari kiri, President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Roelof Lamberts, AMG Regional Sales Manager South East Asia Guido Brormann, Operational Director of PT Mercindo Autorama Evugo Bambang, Head of Marketing & Sales Mercedes-Benz Cars Region South East Asia 2 Dr. Claus Weidner ,President Director PT Mercindo Autorama Christian Setiawan berpose bersama AMG C 43 di AMG Performance Center di PT Mercindo Autorama Mampang di Jakarta Selatan. AMG Performance Center milik Mercindo Autorama, dealer resmi Mercedes-Benz, secara resmi dibuka, desain mutakhir AMG Performance Center menawarkan layanan yang lebih personal bagi para pelanggan. AMG, kendaraan berperforma tinggi di jajaran produk Mercedes-Benz telah memiliki lebih dari 540 AMG Performance Center di seluruh dunia di 47 negara.

(hyo)