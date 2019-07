Dari kiri, Presiden Direktur Seven Event Rommy, Deputy Chief Marketing Blibli.com Andy Adrian, Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi, Ketua III Rizwan Alamjah, Project Director Astra Financial Gunawan Salim, Project Director GIIAS 2019 Agus Riyadi saat Konferensi pers Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di Jakarta, Selasa 2 Juli 2019. GIIAS akan hadir pada 18-28 Juli 2019 di ICE, BSD CIty, Tangerang. Lewat tema Future in Motion, GIIAS 2019 akan menampilkan transformasi teknologi dari industri otomotif sepanjang penyelenggaraan pameran. Gaikindo mengajak publik untuk bersama-sama menyaksikan berbagai macam teknologi terkini dan inovasi terbaru dari para agen pemegang merek.

Pengunjung GIIAS tidak perlu takut harus mengantri panjang saat membeli tiket masuk, karena mulai dari tanggal 18 Juni 2019 sudah membuka tiket presale di Blibli.com.

Di tengah lesunya permintaan di pasar otomotif dalam negeri, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) justrumenyatakan untuk menaikkan target ekspor kendaraan untuk 2019.

Yohannes Nangoi, selaku Ketua Umum Gaikindo mengungkapkan, tahun 2018 kemarin Indonesia mencatatkan ekspor mobil secara utuh (CBU) tumbuh 14,44 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk angkanya berdasarkan catatan Gaikindo, Indonesia berhasil membukukan ekspor kendaraan sebesar 264.553 unit.





(hyo)