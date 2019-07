Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro (kiri) bersama President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Naoya Nakamura (kedua kiri), Program Director Mitsubishi Motors Corporation Koichi Namiki (kedua kanan) dan Director of Product Strategy Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Ryoichi Inaba (kanan) berpose di dekat mobil Mitsubishi New Triton saat acara Mitsubishi Triton Tribute Night di Jakarta, Selasa 2 Juli 2019. Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia memperkenalkan New Triton sebagai model terbaru untuk pasar Indonesia yang akan menjadi salah satu bintang dari lini produk Mitsubishi Motors di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten.

