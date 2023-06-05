Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Bung Karno, Lengkap dengan Orangtua dan Saudara Kandungnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:36 WIB
Profil Bung Karno, Lengkap dengan Orangtua dan Saudara Kandungnya
Soekarno (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Profil Bung Karno, lengkap dengan orangtua dan saudara kandungnya menarik untuk diulas. Presiden Pertama Indonesia ini lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya.

Adapun beberapa biografinya memang menarik dibahas sebab, menjadi saksi sejarah untuk memerdekan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Berikut profil Bung Karno, lengkap dengan orangtua dan saudara kandungnya :

Soekarno lahir pasangan Raden Soekemi -seorang guru sekolah rakyat- dan Ida Ayu Nyoman Rai, seorang keturunan bangsawan Bali. Ia menempuh pendidikan dasar di Tulungagung, Europeesche Lagere School Mojokerto, dan Hoogere Burger School Surabaya.Soekarno ternyata memiliki nama lahir Koesno Sosrodihardjo. Ia memiliki kemampuan photographic memory & menguasai 10 bahasa lisan-tulisan.

Tidak hanya di Indonesia, nama Soekarno diabadikan di berbagai penjuru dunia. Misalnya, sebuah masjid di Rusia bahkan sampai dijuluki sebagai masjid Biru Soekarno karena jasa Bung Karno membuat masjid St Petersburg, yang dulunya sempat dijadikan sebagai gudang senjata.

Halaman:
1 2
      
