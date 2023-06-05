Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar di Mata Gen Z-Milenial Sosok Pemimpin Berjiwa Muda dan Kekinian

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:14 WIB
Ganjar di Mata Gen Z-Milenial Sosok Pemimpin Berjiwa Muda dan Kekinian
Ganjar Pranowo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan seluruh kalangan masyarakat. Ia juga berjiwa muda.

Gaya berpakaian dan gaya kepemimpinannya dinilai disukai banyak kalangan anak muda. Tak heran ia juga memiliki kedekatan dengan generasi z dan milenial.

Di berbagai kegiatan bertema kepemudaan, dirinya kerap menjadi pembicara. Seperti di acara Hangout With Gen Z and Millenials Influencers, Selebgram dan Tiktokers yang diselenggarakan di Pos Bloc, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu 4 Juni 2023.

Acara tersebut mengangkat tema Fashion Influence by Trend yang dihadiri 400 anak muda. Borneo Verando, salah satu pengisi acara mengungkapkan kekagumannya kepada Ganjar.

Seniman satu garis (one line art) milenial berusia 26 tahun itu menilai Ganjar sebagai sosok pemimpin luwes dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan.

"Beliau (Ganjar Pranowo) ini saya lihatnya lebih kepada jiwa mudanya belum hilang. Ketika diperlihatkan seni-seni yang sekarang, Pak Ganjar masih bisa keep up dan bisa memberi banyak hal dengan pengalaman-pengalamannya," kata Borneo dalam keterangannnya, dikutip, Senin (5/6/2023).

Ganjar selama dua perioder memimpin Jawa Tengeh juga selalu mendorong perkembangan anak-anak muda berprestasi dengan beragam talenta dan kemampuan yang dimiliki. Misalnya, program Hetero Space.

Program itu merupakan ruang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti komunal area, meeting room, event space, dan private office yang bisa digunakan individu, komunitas, maupun perusahaan start up untuk berkolaborasi dan berkreasi. 

"Inilah yang kemudian ruang-ruang yang mesti diberikan dari sisi akses agar mereka bisa tumbuh lebih kreatif, berkembang dan bisa diajarkan kepada banyak orang," kata Ganjar di Pos Bloc.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement