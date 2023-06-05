Ganjar di Mata Gen Z-Milenial Sosok Pemimpin Berjiwa Muda dan Kekinian

JAKARTA - Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan seluruh kalangan masyarakat. Ia juga berjiwa muda.

Gaya berpakaian dan gaya kepemimpinannya dinilai disukai banyak kalangan anak muda. Tak heran ia juga memiliki kedekatan dengan generasi z dan milenial.

Di berbagai kegiatan bertema kepemudaan, dirinya kerap menjadi pembicara. Seperti di acara Hangout With Gen Z and Millenials Influencers, Selebgram dan Tiktokers yang diselenggarakan di Pos Bloc, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu 4 Juni 2023.

Acara tersebut mengangkat tema Fashion Influence by Trend yang dihadiri 400 anak muda. Borneo Verando, salah satu pengisi acara mengungkapkan kekagumannya kepada Ganjar.

Seniman satu garis (one line art) milenial berusia 26 tahun itu menilai Ganjar sebagai sosok pemimpin luwes dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan.

"Beliau (Ganjar Pranowo) ini saya lihatnya lebih kepada jiwa mudanya belum hilang. Ketika diperlihatkan seni-seni yang sekarang, Pak Ganjar masih bisa keep up dan bisa memberi banyak hal dengan pengalaman-pengalamannya," kata Borneo dalam keterangannnya, dikutip, Senin (5/6/2023).

Ganjar selama dua perioder memimpin Jawa Tengeh juga selalu mendorong perkembangan anak-anak muda berprestasi dengan beragam talenta dan kemampuan yang dimiliki. Misalnya, program Hetero Space.

Program itu merupakan ruang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti komunal area, meeting room, event space, dan private office yang bisa digunakan individu, komunitas, maupun perusahaan start up untuk berkolaborasi dan berkreasi.

"Inilah yang kemudian ruang-ruang yang mesti diberikan dari sisi akses agar mereka bisa tumbuh lebih kreatif, berkembang dan bisa diajarkan kepada banyak orang," kata Ganjar di Pos Bloc.