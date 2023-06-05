Partai Gerindra dan PAN Bahas Peluang Kerja Sama pada Pemilu 2024

Partai Gerindra dan PAN bahas peluang kerja sama pada Pemilu 2024 (Foto : MPI)

JAKARTA - Rombongan petinggi Partai Gerindra mengunjungi Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Amil Buncit Raya No.7, Pancoran, Jakarta Selatan, guna membahas tentang peluang kerjasama pada Pemilu 2024. Kedatangan mereka pun disambut oleh rombongan dari PAN.

Berdasarkan pantauan pada Senin (5/6/2023) sekira pukul 14.43 WIB, rombongan dari Partai Gerindra tampak tiba di kantor DPP PAN menggunakan bus pariwisata berwarna biru.

Hadir dalam rombongan Gerindra di antaranya Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Begitu tiba di pintu masuk kantor DPP PAN, rombongan dari Partai Gerindra itu disambut oleh rombongan Partai PAN. Tampak jajaran Partai PAN yang harir diantaranya Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengatakan, pertemuan dua partai tersebut bakal membahas sejumlah hal, salah satunya tentang peluang kerja sama dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Menerima kunjungan silaturahmi DPP Gerindra untuk berbicara banyak hal tentang kebangsaan ya diantaranya memdiskusikan peluang kerjasama di pemilu 2024," katanya.

(Angkasa Yudhistira)