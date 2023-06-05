Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Berkaitan dengan Korupsi BTS, Mahfud MD: Satelit Satria Diluncurkan Pertengahan Juni

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:52 WIB
Tak Berkaitan dengan Korupsi BTS, Mahfud MD: Satelit Satria Diluncurkan Pertengahan Juni
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menegaskan bahwa Satelit Satria tak ada kaitannya dengan proyek BTS 4G BAKTI Kominfo yang telah menjadi perkara korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pernyataan Mahfud, sekaligus menepis isu proyek Satelit Satria bakal mangkrak akibat kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

"Tadi banyak juga yang nyebut soal Satria, (Satelit) Satria itu tidak ada kaitannya dengan BTS. Kan kemarin beredar isu ya, itu satria menjadi, menjadi sia-sia, mubazir," terang Mahfud dalam raker bersama Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Mahfud MD menegaskan bahwa Satelit Satria tetap akan diluncurkan pada pertengahan Juni 2023. Peluncuran juga akan dilakukan dari Florida, Amerika Serikat.

"Akan diluncurkan tanggal 17 Juni ini dari Florida," terang Mahfud.

Mahfud MD menambahkan, Satelit Satria tak ada kaitannya dengan BTS Kominfo. Ia menerangkan bahwa fungsi Satelit Satria akan menyalurkan jaringan internet ke-150 ribu desa.

"Katanya karena BTS-nya tidak ada, jadi tidak bisa. itu soal lain lagi, (Satelit Satria) itu internet ke 150 ribu desa ya untuk pelayanan publik, sekolah, dan sebagainya. Jadi itu tidak ada kaitannya," ucap Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
