HOME NEWS NASIONAL

Ini Respons Megawati saat Ketum PAN Sodorkan Erick Thohir Jadi Cawapres Ganjar

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:54 WIB
Ini Respons Megawati saat Ketum PAN Sodorkan Erick Thohir Jadi Cawapres Ganjar
Yandri Susanto. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan secara langsung sudah menyodorkan nama Erick Thohir kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Erick ditawarkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.

"Jadi Bang Zul (Zulkifli Hasan) menyampaikan waktu itu, 'Mbak Mega, kita gimana kalau cawapresnya Pak Erick Thohir?', (Megawati menjawab) 'Ya Bang Zul, nanti kita bahas lagi. Nanti diatur pertemuan yang lebih teknis bagaimana-bagaimana nanti'," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Yandri mengatakan, dirinya tidak bisa menerjemahkan maksud jawaban dari Megawati tersebut. Apakah bermakna akan menerima usulan tersebut atau tidak. Hanya yang jelas, kata Yandri, kemungkinan pihaknya akan menerima kunjugan dari pengurus PDIP.

"Mungkin belum ditentukan waktunya, akan menerima kunjungan Mbak Puan dan kawan-kawan," ucap Yandri.

Sebelumnya, saat menerima kunjungan silaturahmi Ketum PAN, Megawati bicara soal cawapres pendamping Bacapres Ganjar Pranowo. Megawati menyebut, bahwa dirinya akan memilih cawapres yang terbaik untuk kemaslahatan bangsa dan negara, dan bukan bagi partai-partai pengusung.

(Qur'anul Hidayat)

      
