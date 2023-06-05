Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kalapas Idi: Napi Narkoba Kabur saat Dirawat di Rumah Sakit

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |16:14 WIB
JAKARTA - Narapidana kasus narkoba penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Idi, Provinsi Aceh, Usman bin Sulaiman, melarikan diri alias kabur saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zubir Mahmud. Usman kabur setelah dilakukan operasi atas penyakit neoplasma ditambah cellulitis.

Kepala Lapas (Kalapas) Idi, Irham mengamini adanya warga binaan atas nama Usman yang kabur dari RSUD Zubir Mahmud. Irham menjelaskan, Usman dibawa ke RSUD Zubir Mahmud karena harus segera dioperasi pada Kamis, 1 Juni 2023.

"Berdasarkan dokter yang menangani Usman, apabila penyakit tersebut tidak segera diangkat, maka akan menimbulkan pembengkakan yang berkelanjutan sehingga bisa memperparah kondisi kesehatan warga binaan tersebut," ungkap Irham melalui keterangan resminya, Senin (5/6/2023).

Irham menguraikan, Usman sudah dibawa ke RSUD Zubir Mahmud sejak Rabu, 31 Mei 2023, untuk menjalani operasi keesokan harinya. Ia mengalami pembengkakan di ketiak sebelah kanan yang terus-menerus mengeluarkan nanah. Oleh karenanya, penyakitnya tersebut harus segera dioperasi.

Irham memastikan telah memberikan hak Usman untuk memperoleh kesehatan sebagai warga binaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Saat ini, pihak Lapas masih melakukan pemeriksaan terkait hasil medis dari operasi yang dijalani Usman.

