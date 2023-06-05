Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Pengolahan Anoda Logam PT Antam

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |16:25 WIB
KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Pengolahan Anoda Logam PT Antam
Ali Fikri (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam di PT Aneka Tambang (Antam) tahun 2017. Sejalan dengan itu, KPK telah menetapkan tersangka baru dalam penyidikan perkara ini.

"Setelah melengkapi proses administrasi penyidikan perkara dimaksud, saat ini KPK telah kembali melakukan proses penyidikan atas dugaan korupsi pengolahan Anoda Logam di PT AT tbk (Aneka Tambang)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (5/6/2023).

KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup berkaitan dengan penetapan tersangka baru terkait kasus korupsi pengolahan anoda logam tersebut. Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan konstruksi utuh penyidikan baru perkara ini.

"Kami akan sampaikan kontruksi dugaan perbuatan serta identitasnya lengkap tersangka nanti bersamaan dengan proses penahanan," ungkap Ali.

Untuk menguatkan bukti dalam penyidikan baru perkara ini, KPK mulai memanggil para saksi. Para saksi yang diagendakan diperiksa hari ini yaitu, Direktur Utama (Dirut) PT Antam Tbk tahun 2013-2015, Tato Miraza; Pengawas Pemurnian Emas UBPP LM PT Antam tahun 2012-2018, Rajab.

Kemudian, Accounting, Tax and Budgeting Manager di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam, Abisetyo Arrozaq Wijaya; Marketing Manager di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, Bambang Wijanarko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190927//gedung_kpk-R8ut_large.jpg
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Terkait OTT Bupati Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190886//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-52Yf_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hanya Bawa 7 Orang ke Jakarta Usai OTT di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878//ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190875//ketua_bidang_penanggulangan_bencana_dpp_pdi_perjuangan_tri_rismaharini-neB1_large.jpg
Bupati Bekasi Ade Kuswara Terjaring OTT KPK, Begini Respons PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190872//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VIlN_large.jpg
OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190817//ott_kpk-BvZR_large.jpg
OTT di Kalsel, KPK: Kasus Pemerasan, Uang Ratusan Juta Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement