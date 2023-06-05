Basket Putri Raih Emas SEA Games Kamboja, Jokowi Kaget dan Gembira

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget beberapa cabang olahraga berhasil mendapatkan medali emas pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja beberapa waktu lalu.

Cabang olahraga tersebut di antaranya basket putri, hockey indoor putra, cricket putri, dan sepak bola putra.

"Tetapi, yang mengagetkan saya, ini yang memberikan kejutan yang menggembirakan adalah semua baik yang dapat emas perak dan perunggu tapi yang mengejutkan memang tim basket putri karena kita enggak pernah dapat emas sudah 64 tahun," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Kemudian, hockey indoor putra dan cricket putri ini kita baru berhasil mendapatkan emas sejak pertama kali ikut Sea Games. Dan juga tim sepak bola yang sudah 32 tahun nggak pernah itu kita dapat emas. 32 tahun nggak pernah dapat emas, ini dapat," tambahnya.

Jokowi meyakini bahwa masyarakat Indonesia sangat senang dan bangga atas pencapaian yang dilakukan oleh para atlet, pelatih dan tim pada SEA Games ke-32 tersebut.

"Ini saya kira masyarakat saat ini sangat senang dan sangat bangga atas lompatan perolehan medali emas yang berada di 87 emas," kata Jokowi.