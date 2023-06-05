Panglima TNI Tunjuk Mayjen Wahyoedho Indrajit Jabat Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejagung

JAKARTA – Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit mendapat jabatan baru sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer pada Kejaksaan Agung. Dia akan menggantikan Laksamana Madya TNI Anwar Saadi yang dimutasi sebgai Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Penunjukan Wahyoedho tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/568/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Secara keseluruhan terdapat 68 perwira yang dimutasi kali ini.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer atau biasa disebut Jampidmil merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana militer. Jampidmil bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Penunjukan sebagai Jampidmil menjadikan karier Wahyoedho Indrajit bersinar terang. Betapa tidak, tentara kelahiran Maret 1967 ini bukan lulusan Akademi Militer. Indrajit merupakan alumnus sekolah perwira karier atau Sepa PK TNI 1992.

Dia berkecimpung di korps Hukum atau Chk. Sebelum ini dia dikenal sebagai dosen tetap Universitas Pertahanan RI, dan kali terakhir sebagai staf khusus KSAD.

Beberapa jabatan sebelumnya yaitu Wakakumdam Jaya, Kakumdam II/Sriwijaya (2013-2014), Kakum Kostrad (2014-2015), Danpusdikkum TNI-AD (2015-2018) dan Dirkumad (2018-2020). Kariernya di bidang hukum terus melaju dengan menjabat Wakababinkum TNI pada 2020 hingga 2021.

Hanya setahun menjadi orang nomor dua di Badan Pembinaan Hukum TNI, Wahyoedho Indrajit dipromosikan sebagai orang nomor satu. Tepatnya di era Panglima TNI Laksamana TNI Hadi Tjahjanto, dia didapuk sebagai Kabinkum TNI. Berbagai karya tulis di bidang hukum peradilan militer pernah dibuatnya, antara lain “Prospek Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.

Dalam mutasi kali ini sejumlah jabatan strategis juga turut berganti. Komandan Pussenarhanud Mayjen TNI Haris Sarjana dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Sebagai pengganti, Panglima TNI menunjuk Brigjen TNI Johanis Payung yang sebelumnya menjabat Dirlem Seskoad.