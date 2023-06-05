Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Gerindra dan PAN Sepakat Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |17:04 WIB
Partai Gerindra dan PAN Sepakat Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka
Partai Gerindra dan PAN sepakat dengan sistem pemilu proporsional terbuka (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra dan PAN menggelar pertemuan di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin (5/6/2023). Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah, kedua partai sepakat menyuarakan agar Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional terbuka.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan, pertemuan itu merupakan silaturahmi politik diabtara dua sahabat lama, yang mana membahas tentang berbagai hal aktual dan penting, terutama bagaimana mereka melangkah ke depannya.

Poin pertama, menginginkan agar proses Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada 2024 bisa berjalan secara lancar, aman, damai, dan teduh.

"Kedua, kita sepakat sistem proporsional pemilu kita ke depan tetap terbuka dan kita akan memperjuangkan itu, kita telah menyuarakannya dalam berbagai kesempatan, baik dalam aspek partai maupun fraksi di DPR RI dan komitmen itu kota kuatkan lagi di dalam pertemuan pada sore hari ini," ujarnya pada wartawan, Senin (5/6/2023).

"Kita sepakat pertemuan hari ini akan kita tindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, apakah itu pertemuan terbuka ataukah tetutup," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menerangkan, dalam pertemuan itu, Gerindra dan PAN sepakat untuk mengamankan suksesi kepemimpinan agar berjalan dengan baik dan lancar.

Halaman:
1 2
      
