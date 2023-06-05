Tiket Timnas vs Argentina Ludes 15 Menit, Perindo: Lebih Meriah dari Konser Coldplay

JAKARTA - Pemesanan tiket pertandingan Indonesia vs Argentina mulai dibuka hari ini. Di hari pertama rangkaian penjualan tiket, ludes dalam waktu 15 menit.

Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan hal tersebut membuktikan laga Timnas Indonesia dengan Lionel Messi Cs sangat dinantikan masyarakat pencinta sepak bola Tanah Air.

Effendi Syahputra menyatakan ludesnya tiket dalam waktu 15 menit menandakan antusiasme masyarakat tidak kalah dengan gelaran konser Coldplay.

"War tiket Indonesia vs Argentina adalah sebuah bukti bahwa laga ini memang sangat di nanti-nantikan oleh masyarakat luas Indonesia," kata Effendi, Senin (5/6/2023).

"Melihat fakta hari ini dalam 15 menit tiket sold out, maka dapat dipastikan gelaran ini lebih meriah dan lebih luar biasa dibandingkan kedatangan Coldplay maupun konser-konser apapun yang datang ke Indonesia," sambungnya.

Politisi Partai Perindo itu menyebutkan, kapten sekaligus mega bintang Argentina Lionel Messi menjadi magnet kuat cepatnya tiket ludes terjual.

Juru bicara nasional Partai Perindo menilai masyarakat berani membayar sedikit lebih mahal untuk menyaksikan langsung pemain bintang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).