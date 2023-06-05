Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiket Timnas vs Argentina Ludes 15 Menit, Perindo: Lebih Meriah dari Konser Coldplay

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |17:34 WIB
Tiket Timnas vs Argentina Ludes 15 Menit, Perindo: Lebih Meriah dari Konser Coldplay
Effendi Syahputra/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemesanan tiket pertandingan Indonesia vs Argentina mulai dibuka hari ini. Di hari pertama rangkaian penjualan tiket, ludes dalam waktu 15 menit.

Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan hal tersebut membuktikan laga Timnas Indonesia dengan Lionel Messi Cs sangat dinantikan masyarakat pencinta sepak bola Tanah Air.

 BACA JUGA:

Effendi Syahputra, yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu menyatakan ludesnya tiket dalam waktu 15 menit menandakan antusiasme masyarakat tidak kalah dengan gelaran konser Coldplay.

"War tiket Indonesia vs Argentina adalah sebuah bukti bahwa laga ini memang sangat di nanti-nantikan oleh masyarakat luas Indonesia," kata Effendi, Senin (5/6/2023).

 BACA JUGA:

"Melihat fakta hari ini dalam 15 menit tiket sold out, maka dapat dipastikan gelaran ini lebih meriah dan lebih luar biasa dibandingkan kedatangan Coldplay maupun konser-konser apapun yang datang ke Indonesia," sambungnya.

Politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyebutkan, kapten sekaligus mega bintang Argentina Lionel Messi menjadi magnet kuat cepatnya tiket ludes terjual.

Juru bicara nasional Partai Perindo, partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu, menilai masyarakat berani membayar sedikit lebih mahal untuk menyaksikan langsung pemain bintang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Halaman:
1 2
      
