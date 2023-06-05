Prabowo Berbincang dengan Wakil PM Australia, Bahas Kerja Sama Pertahanan

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di Kemhan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Richard Marles bersama delegasinya tiba sekira pukul 11.59 WIB dan disambut langsung oleh Prabowo dengan jajar kehormatan di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI.

Setelah mendengar lagu kebangsaan masing-masing negara, Prabowo kemudian mengajak Richard Marles meletakkan karangan bunga di Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam untuk menghormati jasa pahlawan.

Prabowo menilai, hubungan Australia dan Indonesia ini didukung rasa saling percaya, transparansi, dan komitmen bersama terhadap kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, tangguh, dan makmur.

“Kerja sama Indonesia bersama Australia dapat memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Prabowo dalam keterangan yang diterima.

Salah satu kerja sama pertahanan yang terjalin antara Indonesia dan Australia adalah dalam bidang pendidikan, yang termasuk pengiriman empat taruna AKMIL ke Australia selama 18 bulan yang dimulai bulan Februari 2022 untuk mengikuti pendidikan di Defence Force Academy (ADFA) dan Royal Military College (RMC) Duntroon.