Ike Julies Tiati: Kekerasan dalam Pacaran Perlu Ada Aturan Agar Beri Efek Jera

JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati mengusulkan agar adanya aturan yang memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan dalam pacaran. Hal ini menyusul maraknya aksi kekerasan dalam pacaran (dating violence) belakangan ini.

Ike Julies Tiati, yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu menyebutkan, berdasarkan data dari KemenPPPA dan Komnas Perempuan, kasus kekerasan dalam pacaran masuk ke dalam daftar kasus kekerasan tertinggi ketiga di Indonesia, sehingga perlu aturan khusus.

"Perlu ada peraturan khusus yang mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam pacaran," kata Ike, Senin (5/6/2023).

Politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyatakan, masih banyak korban kekerasan dalam pacaran yang enggan melaporkan ke pihak terkait.

Untuk itu, pihaknya siap melakukan pendampingan dalam upaya pengusutan proses hukum.

"Partai Perindo juga siap memberikan pendampingan kepada korban, sehingga mengajak seluruh perempuan yang mengalami kekerasan untuk berani melaporkan kekerasan yang dialaminya," ujar Ike.

Juru bicara nasional Partai Perindo, partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu melanjutkan, berharap korban mendapat penanganan yang transparan dari pihak kepolisian hingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal.