INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Belum Kantongi Tiket Timnas Indonesia vs Argentina, Erick Thohir: Tempat Sudah Disediakan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:12 WIB
Jokowi Belum Kantongi Tiket Timnas Indonesia vs Argentina, Erick Thohir: Tempat Sudah Disediakan
Presiden Jokowi belum kantongi tiket Timnas Indonesia vs Argentina/Foto: Raka Dwi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa dirinya belum mendapatkan tiket untuk menonton langsung pertandingan sepak bola Timnas Indonesia menghadapi Argentina pada 19 Juni 2023.

"Enggak tahu tiketnya enggak dapet," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Dirinya pun tidak membanding-bandingkan lebih memilih menonton Coldplay atau timnas Indonesia vs Argentina. Sebab, dirinya saat ini baru mendapatkan tiket konser Coldplay.

"Karena (konser Coldplay) sudah dapat tiketnya, kalau Argentina kan baru tadi," kata Jokowi.

Terpisah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Jokowi akan hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia vs Argentina.

"Saya yakin beliau punya peduli yang tinggi kepada olahraga. Tentu kami berharap bapak presiden datang menonton pertandingannya tanggal 19 Juni jam 7.30 WIB, tempat sudah disediakan," kata Erick.

Erick mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan undangan khususnya kepada Jokowi untuk dapat menyaksikan langsung tim besutan Shin Tae-yong melawan Lionel Messi Cs.

Telusuri berita news lainnya
