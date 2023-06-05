Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Kunjungan Menhan Jerman, Bahas Kerja Sama Pelatihan dan Pendidikan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:16 WIB
Prabowo Terima Kunjungan Menhan Jerman, Bahas Kerja Sama Pelatihan dan Pendidikan
Prabowo Subianto bersama Menhan Jerman (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menhan Jerman Boris Pistorius di Kemhan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Keduanya membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Jerman.

“Pertemuan yang sangat baik dan sangat produktif. Hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jerman yang sangat baik sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Kami bertekad untuk melanjutkan penguatan kerja sama dan saya berjanji akan melakukan kunjungan kehormatan balasan ke Jerman,” ungkap Prabowo dalam konferensi pers.

Boris pun berterima kasih atas pertemuan tersebut seraya mengungkapkan turut dibahas beberapa isu yang dibahas di IISS Shangri-La 2023 yang baru saja digelar akhir pekan lalu di Singapura, termasuk isu yang terkait Indo-Pasifik dari perspektif Jerman dan Eropa.

“Saya juga sangat berterima kasih atas pertemuan yang sangat intensif dan bersahabat. Kami telah membahas beberapa isu yang kemarin juga dibahas dalam IISS Shangri-La Dialogue beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Boris mengatakan Indonesia telah menjadi negara mitra terbaik Jerman selama lebih dari satu dekade ini. Keduanya pun pada pertemuan itu membahas soal kerja sama pendidikan dan pelatihan.

“Saya ingin menggarisbawahi inisiatif ini dan kami terbuka untuk kerja sama lainnya yang akan dilaksanakan di tahun depan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
