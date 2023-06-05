Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tak Bisa Diputuskan di Tengah Jalan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:48 WIB
Pakar: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tak Bisa Diputuskan di Tengah Jalan
Dosen Fisip UI Sri Budi Eko Wardani (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini publik tengah membicarakan tentang sistem pemilihan umum (Pemilu) dari coblos nama calon legislatif (caleg) menjadi coblos gambar partai. Dengan kata lain, perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani mengatakan bahwa sejak pemilu pertama yang diselenggarakan pada 1955 sampai dengan saat ini, Indonesia menganut sistem Pemilu proporsional tersebut. Hal ini atas dasar pertimbangan keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia yang kecenderungannya memiliki banyak partai sehingga sistem proporsional dianggap lebih tepat.

Menurut dia, sistem proporsional terbuka memungkinkan orang dapat memilih daftar nama calon legislatif.

“Kelebihan dari sistem ini, memang ada hubungan yang terbangun antara pemilih dengan caleg yang dipilih. Lalu, dalam sistem ini juga aspirasi pemilih lebih menentukan siapa yang terpilih, namun dalam sistem tertutup ditentukan oleh aspirasi elite partai,” ujar Wardani, Senin (5/6/2023).

Wardani menjelaskan bahwa secara teknis dalam penerapan sistem proporsional tertutup, orang hanya dapat memilih tanda gambar partai. Sistem ini, kata dia, berlaku sejak masa Orde Baru dari 1971 sampai dengan 1997. Saat itu, jumlah partai dibatasi hanya tiga.

Pada sistem ini, daftar caleg tidak ditampilkan dalam surat suara, hanya diumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Nantinya, mereka yang terpilih adalah berdasarkan nomor urut, dan nomor urut tersebut ditentukan oleh mekanisme di internal partai.

Halaman:
1 2
      
