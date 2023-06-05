Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Akan Lanjutkan Proyek Ibu Kota Nusantara, Begini Respons KLHK

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:02 WIB
Ganjar Pranowo Akan Lanjutkan Proyek Ibu Kota Nusantara, Begini Respons KLHK
Ilustrasi Ibu Kota Nusantara (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo disebut akan melanjutkan program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Bahkan, proyek tersebut merupakan salah satu target utama kandidat presiden yang akan menjalankan roda pemerintahan mendatang, seperti ditulis di akun Twitter milik PDIP yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo akan meneruskan program Jokowi tentang IKN.

"Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, siap lanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Beliau sudah bertekad untuk meneruskan semua proyek yang dibuat oleh Presiden Jokowi, termasuk IKN. Ganjar Pranowo Berkomitmen Wujudkan 'Smart City' di Wilayah IKN," tulis akun tersebut.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Ruandha Agung Sugardiman menyatakan bahwa program IKN merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

Di mana, kata dia, IKN merupakan sebuah kebanggaan dan menjadi tolak ukur kesuksesan negara dengan memiliki Ibu Kota yang memiliki konsep Smart City.

"Ya, saya pikir, apa yang menjadi cita-cita presiden Jokowi sudah selayaknya menjadi target program bagi siapapun preidennya di tahun 2024 mendatang. Apalagi dengan konsep yang sangat dinantikan banyak pihak," ujarnya, Senin (5/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/337/2947501/menteri-siti-resmikan-hutan-satwa-di-kaki-gunung-gede-pangrango-d7OSUuDOON.jpg
Menteri Siti Resmikan Hutan Satwa di Kaki Gunung Gede Pangrango
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/337/2935725/upaya-pemerintah-agar-konservasi-dan-pengelolaan-lingkungan-terus-berjalan-6pEdsLaytR.jpg
Upaya Pemerintah Agar Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan Terus Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/16/337/2247653/menteri-siti-nurbaya-bagikan-tips-cara-lindungi-lingkungan-hidup-masa-kini-JkzQVoqvxY.jpg
Menteri Siti Nurbaya Bagikan Tips Cara Lindungi Lingkungan Hidup Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/16/337/2247645/pandemi-covid-19-klhk-aktivitas-kehutanan-justru-meningkat-qTmOgpvMl4.JPG
Pandemi Covid-19, KLHK: Aktivitas Kehutanan Justru Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/23/337/2218319/klhk-pamer-laju-deforestasi-indonesia-menurun-tajam-ke-fao-IE8U7NxyNU.jpg
KLHK Pamer Laju Deforestasi Indonesia Menurun Tajam ke FAO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/11/337/2181931/klhk-sebut-indeks-kualitas-air-di-indonesia-meningkat-4-8-persen-setiap-tahun-ET1C6fc3ak.jpg
KLHK Sebut Indeks Kualitas Air di Indonesia Meningkat 4,8 Persen Setiap Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement