Ganjar Pranowo Akan Lanjutkan Proyek Ibu Kota Nusantara, Begini Respons KLHK

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo disebut akan melanjutkan program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Bahkan, proyek tersebut merupakan salah satu target utama kandidat presiden yang akan menjalankan roda pemerintahan mendatang, seperti ditulis di akun Twitter milik PDIP yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo akan meneruskan program Jokowi tentang IKN.

"Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, siap lanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Beliau sudah bertekad untuk meneruskan semua proyek yang dibuat oleh Presiden Jokowi, termasuk IKN. Ganjar Pranowo Berkomitmen Wujudkan 'Smart City' di Wilayah IKN," tulis akun tersebut.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Ruandha Agung Sugardiman menyatakan bahwa program IKN merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

Di mana, kata dia, IKN merupakan sebuah kebanggaan dan menjadi tolak ukur kesuksesan negara dengan memiliki Ibu Kota yang memiliki konsep Smart City.

"Ya, saya pikir, apa yang menjadi cita-cita presiden Jokowi sudah selayaknya menjadi target program bagi siapapun preidennya di tahun 2024 mendatang. Apalagi dengan konsep yang sangat dinantikan banyak pihak," ujarnya, Senin (5/6/2023).