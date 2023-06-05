Elektabilitas Erick Thohir Tersebar Merata di Pulau Jawa, Ini Datanya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan hasil memuaskan dalam hasil survei calon wakil presiden (cawapres) oleh Indikator Politik Indonesia. Berdasarkan survei periode 26 Mei-30 Mei 2023, Erick Thohir bertengger di posisi pertama dalam bursa cawapres.

Erick Thohir berada di posisi pertama dengan angka elektabilitas cawapres sebesar 15,5 persen. Sedangkan di belakangnya ada nama – nama lama seperti Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menparekraf Sandiaga Uno.

Di mana masing -masing memiliki elektabilitas sebesar 15,4 persen untuk Ridwan Kamil, 13,4 persen untuk Mahfud MD dan 13,1 persen untuk Sandiaga Uno. Setelah ditelusuri dalam hasil survei Indikator, Erick Thohir menjadi cawapres pilihan masyarakat di Pulau Jawa.

Dari hasil pembedahan data Indikator, elektabilitas cawapres dari Ketum PSSI ini tersebar merata di Pulau Jawa. Dari temuan survei, Erick Thohir unggul di empat provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng) dan DI Yogyakarta atau disingkat oleh Indikator sebagai wilayah Jateng DIY.

Di Banten, Erick Thohir menerima dukungan tertinggi sebagai cawapres dibandingkan para pesaingnya yakni di angka 24,0 persen. Sedangkan di belakangnya terdapat Mahfud MD dengan didukung 21,8 masyarakat Banten.

Kemudian, di Provinsi DKI Jakarta Erick Thohir didukung oleh 29,8 persen masyarakat sebagai cawapres. Nama Ridwan Kamil menguntit di belakang Erick Thohir dengan dukungan sebesar 20,6 persen.

Lalu, di Jateng DIY, Erick Thohir mendapatkan dukungan sebesar 16,8 persen. Di belakang Eks Presiden Inter Milan tersebut terdapat Ridwan Kamil mengikuti dengan besar dukungan di angka 14,6 persen.

Sementara itu, di derah Jabar masih didominasi oleh Ridwan Kamil. Politisi Golkar ini mendapatkan dukungan sebesar 38,3 persen sedangkan Erick Thohir menjadi sosok ketiga yang menerima banyak dukungan dari wilayah tersebut.

Di Jabar Erick Thohir mendapatkan dukungan sebesar 10,3 persen dan berada di belakang Sandiaga Uno yang mendapatkan dukungan 11,6 persen. Bergeser ke Jatim, Erick Thohir bersaing dengan Mahfud MD sebagai sosok yang diinginkan oleh masyarakat menjadi cawapres.

Mahfud MD menerima dukungan sebesar 25,2 persen sedangkan Erick Thohir di tempat kedua menerima dukungan sebesar 18,2 persen. Dua sosok pemimpin ini menjadi yang tertinggi di Jatim dengan menerima dukungan di atas 10 persen.

Berbeda dengan sosok lain seperti Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno yang menerima dukungan tidak lebih dari angka 10 persen di Jatim. Dengan penyebaran elektabilitas merata di wilayah pulau Jawa, Erick Thohir bertengger di posisi teratas dalam bursa cawapres secara keseluruhan.