HOME NEWS NASIONAL

Wapres Apresiasi Australia Dukung Kedaulatan dan Integritas Teritorial Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:11 WIB
Wapres Apresiasi Australia Dukung Kedaulatan dan Integritas Teritorial Indonesia
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebutkan Australia merupakan sahabat baik Indonesia. Wapres juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan Australia terhadap kedaulatan dan integritas teritori Indonesia.

Hal itu diungkapkan Wapres saat menerima Courtesy Call (Kunjungan Kehormatan) Deputi Perdana Menteri (PM) Australia Richard Marles, di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

“Australia adalah sahabat baik Indonesia. Hubungan kedua negara terus mengalami kemajuan. Saya yakin, kunjungan Presiden Indonesia ke Australia dalam waktu dekat ini akan lebih memperkuat hubungan kedua negara,“ kata Wapres optimis.

“Saya juga senang melihat kemitraan kita dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Selama Keketuaan Indonesia di ASEAN, hubungan ASEAN dengan Pacific Island Forum (PIF) juga akan ditingkatkan,“ tambahnya.

Lebih jauh Wapres mengungkapkan bahwa kerja sama Indo-Pasifik menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Australia 2018 lalu, bahwa Indonesia dan Australia adalah jangkar dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik.

Untuk itu, Wapres menekankan, dukungan Australia sangat penting bagi keketuaan ASEAN Indonesia termasuk dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

“Saya juga mengapresiasi Australia sebagai mitra Indonesia, melalui kerja sama triangular untuk pembangunan negara-negara Pasifik,” ucap Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menekankan penguatan people-to-people contact. Ia pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia dalam promosi pengajaran Bahasa Indonesia di Australia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
